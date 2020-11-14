وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تؤكد سعيها الدائم لتحسين جودة خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم 145 زيارة تفتيشية وتحرر محاضر ضبط لمخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد الجعبري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال لا يزال يرفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر وكالة الرأي الفلسطينية بحر يدعو للالتزام بتعليمات الصحة والداخلية في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2676) السبت 14/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و310 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبدأ بتنفيذ سياسة العزل المنزلي لمصابي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من مليون وفاة و53 مليونا مصاب بالكورونا عالميًا وكالة الرأي الفلسطينية 10 حقائق مفزعة عن غابة الانتحار في اليابان!
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تؤكد سعيها الدائم لتحسين جودة خدماتها

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:58

1
1

غزة-الرأي

أكدت بلدية غزة أن أزمة الوقود التي تعاني منها في الآونة الأخيرة، أثرت سلبًا على عملية اخماد الحريق الذي اندلع قبل أيام في مكب جحر الديك الرئيس شرق المدينة.
وأضافت البلدية في بيان وصل الراي نسخة عنه ، أن عملية إخماد النيران تمت بمشاركة طواقم جهاز الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة، وعانت البلدية خلالها بسبب شح كميات الوقود المتوفرة، الأمر الذي حد من قدرة آلياتها المتواجدة في المكب على المتابعة المستمرة لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.
وأوضحت أن الدخان لا زال يتصاعد من بعض النقاط الحدودية القريبة من السياج الفاصل، بسبب عدم قدرة طواقم البلدية على اخمادها بشكل كامل جراء نفاذ كميات الوقود اللازمة، في ظل الأزمة الحالية، ما أدى إلى انتشار رائحة الدخان في أجواء المدينة وخاصة في المناطق الجنوبية الغربية.
وأهابت بلدية غزة بالقادرين على دفع الفاتورة الشهرية بالإسراع في ذلك، حتى تتمكن من أداء المهام الملقاة على عاتقها على أفضل وجه ممكن، وطالبت المؤسسات والجهات الرسمية بدفع المبالغ المالية المستحقة عليها.
وأكدت البلدية أنها ستبذل كل جهد ممكن في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استمرارها لكن ذلك يتطلب تسديد الفواتير المتراكمة والمستحقة لصالح البلدية، باعتبارها المورد والمشغَل الأساسي لطواقم البلدية لتأدية خدماتها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟