قذيفة بويول تمنح إسبانيا بطاقة التأهل لنهائى كأس العالم 2010

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

كان الأسطورة كارليس بويول أحد أهم نجم كرة القدم في تاريخ إسبانيا، ولا يمكن أبدا محو اسمه من تاريخ الماتادور الإسبانى، بعد أن استطاع منح بلاده بطاقة التأهل لنهائى كاس العالم للمرة الأولى في تاريخهم عام 2010، عندما كان يسود التعادل على المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الألماني على ملعب "موزيس مابهيدا" في ديربان بجنوب أفريقيا.

ولم يكن أحد يتوقع فوز المنتخب الإسبانى في مواجهة ألمانيا الذى احتل المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2006، ولكن جاءت قذيفة كارليس بويول في الدقيقة 73 لتطيح بالماكينات من نصف نهائي البطولة وتمنح الماتادور بطاقة التأهل الأولى في تاريخه لنهائى كأس العالم، الذى توج به في المباراة النهائية على حساب هولندا.