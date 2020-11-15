راموس يحقق رقما سلبيا تاريخيا مع الماتادور

حقق سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، رقما سلبيا تاريخيا، مع المنتخب الإسباني، بعد إهداره ركلتى جزاء، أمام منتخب سويسرا، فى المباراة التى انتهت منذ قليل، بالتعادل الإيجابي 1 – 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الرابعة، فى دورى الأمم الأوروبية.

وأصبح راموس، أول لاعب يهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني، عبر تاريخه الذى يمتد إلى 100 عام.

وأهدر سيرجيو راموس، قائد منتخب اللاروخا، ركلتي جزاء، فى الدقيقتين 57 و 79 من زمن اللقاء، بعد أن تصدى لهما يان سومير، حارس المنتخب السويسرى.

وخاض راموس، قائد ريال مدريد، مباراته رقم 177 مع المنتخب الإسباني، ليصبح أكثر لاعب أوروبي، خوضا للمواجهات الدولية، متخطيا الرقم السابق للحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجى بوفون، صاحب الـ 176 مباراة.

وتفوق المنتخب السويسرى، فى الشوط الأول، بهدف وحيد، سجله ريمو فريلير، بالدقيقة 26 من زمن المباراة، من تصويبة رائعة، على يمين سيمون، حارس منتخب إسبانيا.

وتعرض نيكو ايلفيدى، مدافع المنتخب السويسرى، للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، فى الدقيقة 79.

ونجح جيرارد مورينو، مهاجم فريق فياريال، فى خطف هدف التعادل لمنتخب اللاروخا، فى الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وتصدر المنتخب الألمانى، المجموعة الرابعة، من دورى الأمم الأوروبية، برصيد 9 نقاط، ثم منتخب إسبانيا 8 نقاط، أوكرانيا، فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا سويسرا، برصيد 3 نقاط.