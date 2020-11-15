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قمة نارية بين بلجيكا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية الليلة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:20

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يستضيف المنتخب البلجيكى نظيره الإنجليزى على ملعب الملك بودوان، في مباراة الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، في لقاء الأخذ بالثأر بالنسبة لأصحاب الأرض، بعد أن فاز عليهم الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة من البطولة، التي أقيمت على ملعب ويمبلى.

ويدخل المنتخب البلجيكي مباراة اليوم متحفزا لنظيره الإنجليزي، للأخذ بثأره بعد فوز الأسود الثلاثة عليهم في الجولة الثالثة من البطولة، أملا في حصد 3 نقاط ثمينه لتعزيز صدارته للمجموعة الثانية، لضمان التأهل إلى دور الـ 16 بسهولة، ولكن سيكون أصحاب الأرض حذرين بعض الشيء في مباراة الليلة  لما يمتلكه الخصم من لاعبين متميزين.

بينما يأمل المنتخب الإنجليزى في تكرار فوزه على نظيره البلجيكى، للاقتراب من حصد بطاقة التأهل لدور الـ 16، حيث يحتل الأسود الثلاثة المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط فقط، بفارق الأهداف عن الدنمارك الذى يحتل وصافة المجموعة، مما سيجعل فرصتهم في التأهل للجولة المقبلة من البطولة صعبة للغاية، في حال هزيمتهم بمباراة الليلة.

وستكون مباراة الليلة قوية للغاية بين خصمين شرسين، حيث يملك كل منهما دوافع كبيرة لخطف الفوز الثمين، إضافة إلى قوة ومهارة نجوم قطبى المباراة.

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