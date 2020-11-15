ماذا يعنى برامج تجسس وكيف تحمى جهازك منها؟



تمثل برامج التجسس مجموعة متنوعة شائعة من البرامج الضارة التى تكون مصممة للتجسس عليك، وعادةً ما يكون برنامجًا مخفيًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويجمع معلومات معينة يرسلها إلى أطراف أخرى دون علمك أو موافقتك، وهناك العديد من أنواع برامج التجسس، ولكل منها مجموعة من السلوكيات الخاصة بها.



فعلى سبيل المثال، يتم تثبيت بعض برامج التجسس بنفس طريقة تثبيت البرامج الضارة الأخرى: عن طريق النقر فوق الروابط المصابة فى البريد الإلكترونى أو على مواقع الويب أو عن طريق فتح مرفق ملف بريد إلكترونى يحتوى على حمولة برامج تجسس ضارة.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكن أيضًا دمج برامج التجسس مع برامج أخرى تعتقد أنها شرعية، فتحتوى البرامج المجانية منخفضة الجودة على الإنترنت على مكونات برامج تجسس غير معلنة يتم تثبيتها مع التطبيق الأساسى.



وهذه بعض الأنواع الرئيسية لبرامج التجسس، التي من المحتمل أن يواجهها معظم الأشخاص:



• تتبع ملفات تعريفى الارتباط، هذا برنامج يمكنه متابعة أنشطتك عبر الإنترنت وتسجيل جميع المواقع التي تزورها بالتفصيل.

• برامج التجسس طروادة، وأخذ اسمه من حصان طروادة الأسطوري، هذا النوع من برامج التجسس يتنكر كبرنامج شرعي، ربما تحديث Java أو Flash Player، لكنه يسرق البيانات الحساسة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيفية تجنب الإصابة ببرامج التجسس

تعد برامج التجسس خبيثة، لكنها مجرد شكل آخر من أشكال البرامج الضارة، ولذا إذا كنت على دراية بالاحتياطات الشائعة لتجنب الإصابة بهذه البرامج، فستساعدك هذه النصائح جيدًا ضد برامج التجسس أيضًا.

1- تجنب تثبيت البرامج المجانية من مصادر مشكوك فيها.

2- استخدم برامج مكافحة البرامج الضارة.

3- حافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك محدثًا.

4- لا تضغط فوق أي شيء لا تثق به.