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الدفاع المدني يغيث تسعة منازل غرقت جراء المنخفض الجوي

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:21

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غزة-الرأي

استجابت طواقم الدفاع المدني، ليلة الأحد، لنداء سكان عدد من المنازل التي تأثرت بمياه المنخفض الجوي الحالي بمحافظات غزة.

وأفادت وحدة العلاقات والعامة والإعلام، أن محافظتي غزة وشمال غزة كانت الأكثر تأثراً بالمنخفض، حيث استجابت أطقم الإنقاذ لنداء ثمانية منازل بمحافظة الشمال ارتفعت فيها منسوب المياه بفعل الأمطار الغزيرة، وقامت طواقم الدفاع  بشفط المياه.

وأوضحت أن تجمعات المياه تركزت في مناطق: شمال الصفطاوي، وبئر النعجة، والجامعة الأمريكية، ومحيط بركة أبو راشد، في حين سحبت أطقم الإنقاذ مركبة علقت في تجمع للمياه.

وأكدت أن الطواقم المختصة أجرت معاينة لمدى منسوب المياه في بركتَي "أبو راشد والشيخ رضوان"، للتأكد من عمل المضخات فيها بشكل طبيعي.

وأضافت العلاقات العامة والإعلام أن الطواقم استجابت لنداء أسرة غمرت منزلها مياه الأمطار بمنطقة النفق بمدينة غزة، وقامت بشفط المياه المتجمعة.

ولفتت إلى أن أطقم الدفاع المدني لا زالت على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها في تقديم المساعدة للمواطنين في تجنب آثار المنخفض الجوي بمحافظات قطاع غزة.

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