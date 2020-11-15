الأوقاف تبين لـ"الرأي" الفئة المستهدفة من إعلان الـ 200 وظيفة

غزة- الرأي:

كشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة عادل الهور، اليوم الأحد، عن الفئة المستهدفة من إعلان وزارته الخاص بالـ 200 وظيفة جديدة.

وقال "الهور" في حديثه لـ"الرأي" اليوم الأحد، إن الوظائف مخصصة لحملة الشهادات الشرعية على مستوى الأئمة والخطباء والوعاظ ومحفظي القرآن.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مسابقة للمتطوعين لدى وزارة الأوقاف، مؤكداً أن الفائزين هم الأحق بالوظائف المعلن عنها.

وبين أنه لا يوجد مانع لدى وزارته من دخول حملة الشهادات الشرعية غير المتطوعين لديها للمنافسة على تلك الوظائف من خلال المسابقة.

وكانت الأوقاف قد كشفت الخميس الماضي، عن نيتها الإعلان عن مسابقة لأكثر من مئتي وظيفة، موضحة أنها ستكون عبر ديوان الموظفين العام، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.