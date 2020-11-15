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ميسي يقترب من تحطيم رقم ماسكيرانو القياسى

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:02

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يواصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسبانى تحطيم الأرقام القياسية، وبات "البرغوث" على موعد مع إنجاز جديد بقميص راقصى التانجو، بعدما لعب 141 مباراة رسمية بقميص فريق البيشيليستي، ما يجعله قريبا للغاية من تحطيم الرقم القياسى لخافيير ماسكيرانو كأثر لاعب مشاركة مع التانجو.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن النجم ليونيل ميسي بات على موعد مع رقم قياسي جديد حيث سيخوض مباراته الـ 42 مع منتخب الأرجنتين أمام بيرو فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، فجر الثلاثاء، ما يجعله على بعد خمس مباريات فقط من خافيير ماسكيرانو الأكثر مشاركة بقميص راقصى التانجو، لذا فهو من المتوقع أن يتم وضع "ليو" على أنه اللاعب الذي لديه أكبر عدد من المباريات الرسمية بقميص الأرجنتين خلال عام 2021.

وكان ميسي قد شارك في التدرب مع المنتخب الأرجنتينى أمس في مقرهم الرئيسي في إيزيزا، استعدادا لمواجهة الفريق البيروفي في الملعب الوطني في ليما، التي لن تكون مباراة سهلة.

يحتل المنتخب الأرجنتينى المركز الثانى في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط بعد التعادل على أرضها في المباراة السابقة ضد باراجواي خلف البرازيل التي تحتل الصدراة بالعلامة الكاملة.

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