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إيران تنتج دواءً عشبياً لعلاج مضاعفات كوفيد -19

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:55

إيران تنتج دواءً عشبياً لعلاج مضاعفات كوفيد -19
إيران تنتج دواءً عشبياً لعلاج مضاعفات كوفيد -19

 كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن إنتاج أدوية عشبية للتخفيف من أعراض فيروس كورونا، وقالت إن هذا الدواء الذي يحمل اسم "PHR160" ليس علاجا حاسما للمرض، لكنه يعمل على التخفيف من أعراضه.

 

"PHR160" آخر ما توصل إليه الخبراء الإيرانيون في رحلة بحثهم عن علاج لكورونا ليستقروا على هذا البخاخ الفموي الذي يساعد على التخفيف من المضاعفات الرئوية لفيروس كوفيد 19، بما فيها ضيق التنفس والسعال وإصابة الدورة الدموية .

ويقول مصطفى صفاري المدير العام للشركة المصنعة لقناة العالم إن: "هذا الدواء العشبي يعالج المضاعفات الناتجة عن الفايروس بنسبة 85 بالمئة، وبعد أن خضع لعدة تجارب سريرية حصل على ترخيص وزارة الصحة الإيرانية ودخل خط الإنتاج."

25 ألف بخاخ يوميا هي السعة الإنتاجية للدواء العشبي، وحتى الآن تم إنتاج قرابة 200 ألف بخاخ من هذا الدواء .

ويوضح الصيدلاني مجيد جزني لمراسلتنا أن: "البخاخ الفموي يتألف من ست نكهات عشبية وهو مركب من عصارة نبتة الأوكالبتوس والنعناع والزعفران والزعتر وأعشاب أخرى."

ويسمح باستخدام الدواء الجديد لجميع الفئات العمرية ولكن تحت إشراف طبيب مختص .

وتسجل إيران أرقاما قياسية في أعداد المصابين بفايروس كورنا، حيث بدأت السلطات إجراءات إغلاق جزئي في المدن الكبيرة لاسيما في العاصمة طهران .

كباقي الدول تخطو إيران خطواتها نحو الوصول إلى لقاح كورونا و في طريقها نحو تحقيق هذا الهدف تسدل الستار عن دواء إن لم يعافي المصابين بالوباء بالكامل فهو في أقل تقدير يحد من أعراض الإصابة.

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