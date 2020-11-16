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اقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:56

اقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام
اقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية اقتباس تقنية مميزة جديدة تم اعتمادها لتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" إلى تطبيقيها الآخرين "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم إطلاق تحديث جديد لتطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام"، الذي تضمن تغيير شامل في تصميمها وتم تزويده بتقنية جديدة مميزة وهي "الرسائل المختفية".

وتعتمد تلك التقنية المقتبسة من "واتسآب" على تحديد المستخدم وقتا معينا لنشر رسالة تختفي في وقت معين يحدده المستخدم.

واعتمدت "فيسبوك" على ميزة جديدة تم دعمها لتلك التقنية، وهي أن تختفي الرسالة من "ماسنجر" أو "إنستغرام" بمجرد رؤيتها.

ولتفعيل تلك التقنية المقتبسة من تطبيق "واتسآب" التي تم دعمها لإصدارات الهواتف المحمولة "أندرويد" و"آي أو إس" يمكن فقط اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيقي ماسنجر أو إنستغرام.

- اسحب لأعلى على جهازك المحمول في سلسلة الدردشة الموجودة لديك.

- اختر وضعية الاختفاء، ويمكنك التمرير لأعلى مرة أخرى للعودة إلى الدردشة العادية.

- بعد تفعيل وضعية الاختفاء، يمكنك إرسال مختلف الرسائل والملصقات والملفات، وبمجرد مشاهدتها من قبل المستلم ستختفي من تلقاء نفسها.

ولم تتح فيسبوك تلك التقنية لكل دول العالم بعد، بل طرحتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، لاختبارها قبل أن تدعم بها باقي العالم.

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