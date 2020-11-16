إيقاف النسخ الاحتياطية المجانية لصور جوجل.. كيف سيؤثر عليك؟

ستتوقف جوجل عن توفير نسخ احتياطى غير محدود للصور ومقاطع الفيديو مجانًا بدءًا من يونيو 2021، وهذه خطوة رئيسية من جانب جوجل حيث يقوم معظم مستخدمى هواتف أندرويد بنسخ جميع الصور احتياطيًا على تطبيق صور جوجل افتراضيًا، وبعد يونيو 2021، سيتعين عليك توخى الحذر إذا كنت لا ترغب فى دفع جوجل مقابل مساحة تخزين إضافية، إليك ما تحتاج إلى معرفته وكيف سيؤثر عليك فعلاً.

- بعد 1 يونيو 2021 .. سيتم احتساب جميع الصور الجديدة والنسخ الاحتياطية للفيديو ضمن حصة تخزين جوجل المجانية البالغة 15 جيجابايت

يوفر كل حساب جوجل مساحة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت لـ Gmail وجوجل Drive والمستندات وجداول البيانات والملفات الأخرى، إلا أن تطبيق صور جوجل كان مستثنى من حصة التخزين هذه، وهذا يعنى أنه يمكن نسخ جميع الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا تلقائيًا مجانًا دون القلق بشأن نفاد مساحة التخزين، لذلك، حتى إذا تم ملء حصتك المجانية البالغة 15 جيجابايت عن طريق البريد الإلكترونى وملفات جوجل Drive، فلا يزال بإمكانك متابعة النسخ الاحتياطى للصور ومقاطع الفيديو.

ومع ذلك، من المقرر أن يتغير هذا بشكل كبير، فبعد 1 يونيو 2021، ستوفر جوجل مساحة تخزين مجانية مجمعة تبلغ 15 جيجابايت لجميع الخدمات بما فى ذلك الصور، نظرًا لأن الصور ومقاطع الفيديو تميل إلى استهلاك مساحة تخزين أكبر، فسوف تنفد المساحة المجانية البالغة 15 جيجابايت بسرعة وقد تضطر إلى اختيار خطة اشتراك شهرية أو سنوية فى جوجل One.

- لا داعى للقلق بشأن الصور ومقاطع الفيديو التى تم نسخها احتياطيًا بالفعل على صور جوجل قبل 1 يونيو 2021

مهما كانت الصور ومقاطع الفيديو التى تقوم بنسخها احتياطيًا باستخدام صور جوجل قبل 1 يونيو 2021، ستظل مجانية ولن يتم احتسابها كجزء من حصة 15 جيجابايت، فقط الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التى تم نسخها احتياطيًا بعد 1 يونيو 2021 ستبدأ فى استهلاك حصة 15 جيجابايت، لذلك فلست بحاجة إلى إزالة الصور أو مقاطع الفيديو القديمة من التطبيق ولن تحذفها جوجل أيضًا.

- ماذا تعنى الجودة العالية والجودة الأصلية فى صور جوجل؟

تتيح صور جوجل للمستخدمين خيار النسخ الاحتياطى للصور بجودة عالية وأصلية، تعنى الجودة الأصلية أنه سيتم حفظ الصورة الدقيقة التى قمت بالنقر فوقها بدقة عالية على صور جوجل، وسيستغرق هذا مساحة تخزين أكبر حيث تميل الصور عادةً إلى أن يكون حجمها حوالى 4 ميجابايت على الأقل، ومن ناحية أخرى، تعنى "الجودة العالية" أن جوجل ستضغط الصورة وتصغيرها قليلاً لتوفير مساحة التخزين، وستحتوى النسخ الاحتياطية بالجودة الأصلية على تفاصيل أكثر وجودة أفضل من تلك المحفوظة فى "جودة عالية".

-إذا كنت تستخدم بالفعل النسخ الاحتياطى لصور جوجل بالجودة الأصلية، فلن يؤثر ذلك عليك

توفر جوجل نسخًا احتياطيًا غير محدود مجانًا على صور جوجل "بجودة عالية" فقط حتى الآن. ومع ذلك، إذا قمت دائمًا بنسخ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك احتياطيًا بالجودة الأصلية، فلن يتغير شيء بالنسبة لك. وذلك لأن النسخ الاحتياطية للجودة الأصلية تحتسب بالفعل فى مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت عبر حسابك فى جوجل، للتحقق من حجم التحميل، تفضل بزيارة خيار تخزين الحساب داخل تطبيق صور جوجل.

ستوفر جوجل أداة مجانية فى تطبيق الصور لإدارة الصور ومقاطع الفيديو القديمة

قالت جوجل إنه فى يونيو 2021، ستكون هناك أداة مجانية جديدة فى تطبيق الصور لمساعدتك بسهولة فى إدارة الصور ومقاطع الفيديو التى تم نسخها احتياطيًا، وستساعدك هذه الأداة على مراجعة الذكريات التى تريد الاحتفاظ بها أثناء عرض اللقطات التى قد تفضل حذفها، مثل الصور الداكنة أو الباهتة أو مقاطع الفيديو الكبيرة.



-هواتف جوجل Pixel حتى جوجل Pixel 5 ستستمر فى الاستمتاع بتخزين صور جوجل عالى الجودة وغير محدود

إذا كان لديك هاتف Pixel 1-5، فلن تتأثر الصور التى تم تحميلها من هذا الجهاز، سيستمر استثناء الصور ومقاطع الفيديو التى يتم تحميلها بجودة عالية من هذا الجهاز من هذا التغيير، حتى بعد 1 يونيو 2021، ولكن هذا لن ينطبق على هواتف Pixel المستقبلية مثل Pixel 5a أو Pixel 6. بعد Pixel 5، قاعدة صور جوجل سيكون هو نفسه لجميع هواتف أندرويد.