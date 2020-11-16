الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم فتاة

القدس- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 14 مواطنًا بالضفة الغربية المحتلة بينهم فتاة على حاجز قلنديا شمال القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من عدة مناطق بالخليل، وهم: عز الدين الزهور، وأسيد صبري الزهور من بلدة بيت كاحل شمالًا، والفتى باسل هيثم بدوي (16 عاما)، ووليد عبد اللطيف جوابرة من مخيم العروب، والشقيقين وائل ومحمد موسى شاكر حامد جبارين من بلدة سعير شمال شرق الخليل، والشاب أيسر محمد محسن الزعاقيق (18 عاما) من بلدة بيت أمر.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة كوبر شمال رام الله، وهم: معتز زيبار وكان قد احتفل بزاوجه قبل يومين، ويحيى البرغوثي وحسام البرغوثي.

وذكرت أن أن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز قلنديا، أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيًا على الأقدام.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى جمال سلامة من بلدة عناتا بالقدس، وكذلك الشاب محمود السلايمة على حاجز قلنديا، والشاب عبادة نضال دنديس من المدينة.