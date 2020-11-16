وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2678) الاثنين 16/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية " يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية للأندية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح...ركلات الترجيح تنير النجمة الخامسة للزعيم وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبارك لشباب رفح لقب السوبر الغزي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح الموسم الكروي الجديد في قطاع غزة في تحدٍ جديد صوب الألقاب وكالة الرأي الفلسطينية أعراض انفصال شبكية العين.. أبرزها عدم وضوح الرؤية وكالة الرأي الفلسطينية طائر اللقلق اختراع مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم فتاة وكالة الرأي الفلسطينية 10 علامات على أنك تتناول الملح بشكل يهدد صحتك!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم فتاة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:21

القدس- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 14 مواطنًا بالضفة الغربية المحتلة بينهم فتاة على حاجز قلنديا شمال القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من عدة مناطق بالخليل، وهم: عز الدين الزهور، وأسيد صبري الزهور من بلدة بيت كاحل شمالًا، والفتى باسل هيثم بدوي (16 عاما)، ووليد عبد اللطيف جوابرة من مخيم العروب، والشقيقين وائل ومحمد موسى شاكر حامد جبارين من بلدة سعير شمال شرق الخليل، والشاب أيسر محمد محسن الزعاقيق (18 عاما) من بلدة بيت أمر.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة كوبر شمال رام الله، وهم: معتز زيبار وكان قد احتفل بزاوجه قبل يومين، ويحيى البرغوثي وحسام البرغوثي.

وذكرت أن أن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز قلنديا، أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيًا على الأقدام.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى جمال سلامة من بلدة عناتا بالقدس، وكذلك الشاب محمود السلايمة على حاجز قلنديا، والشاب عبادة نضال دنديس من المدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟