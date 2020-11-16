افتتاح الموسم الكروي الجديد في قطاع غزة في تحدٍ جديد صوب الألقاب

دشن اتحاد الكرة امس الأحد موسمه الكروي الجديد في قطاع غزة 2020-2021، بإقامة لقاء كأس السوبر التاسعة، الذي سيجمع بين ناديي شباب رفح بطل الكأس، وخدمات رفح بطل الدوري على ملعب الشهيد محمد بمدينة دير البلح الخضراء، مع اتخاذ لجان الاتحاد الترتيبات كافة.

ويأتي قرار إقامة لقاء كأس السوبر بموافقة اتحاد الكرة المنتخب مؤخراً بإطلاق الموسم الجديد، وبطولة الدوري العام في السابع والعشرين من الشهر الجاري متأخراً عن الضفة الغربية، بسبب انتشار فيروس كورونا في القطاع، حيث تقرر أن تقام المباراة وفق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة بمتابعة الشرطة.

ويتطلع الفريقان لبداية الموسم بتتويج جديد، فالشباب بطل الكأس، يطمح لإضافته إلى سجل الألقاب، حيث اعتلى منصات التتويج 4 مرات، بينما ستكون المرة الثانية لخدمات رفح المتوج، ولا يفصلهما إلا الشجاعية الذي حقق اللقب 3 مرات.

وتظهر رغبة كلا الفريقين الجارين، أن تكون المباراة عامرة بالإثارة والندية والأداء التكتيكي الذي ينتظر أن يغلب على الجانب الجمالي، نظراً للحساسية بين الفريقين، ذلك ما صرح به مدرب الخدمات إسلام أبو عريضة، بينما صرح رأفت خليفة مدرب الشباب أن المنتصر هي الجماهير الرفحية التواقة.

وقد أنهى اتحاد الكرة الترتيبات المتعلقة بإنجاح اللقاء، من خلال التواصل مع الأطراف التي ستؤمنه.

وقال عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة، إن البطل سيحصل على مبلغ 3500 شيكل، وسيتم تتويجه باللقب عقب المباراة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية.

وأعلنت لجنة الحكام عن أسماء طاقم اللقاء، وهم محمود أبو مصطفى للساحة, والمساعدان محمد السدودي، ومحمد الغول, وخالد الشيخ خليل حكماً رابعاً.

سجل الأبطال

نال النسخة الأولى موسم 1999 – 2000، اتحاد الشجاعية بفوزه على خدمات رفح 2-1. والثانية شباب رفح بفوزه على الجمعية الإسلامية "الصداقة" 1-صفر في موسم 2013 – 2014.

الثالثة موسم 2014 – 2015، فاز شباب رفح على جاره الخدمات 1-صفر، ونال الشجاعية لقب النسخة الرابعة موسم 2015 – 2016، على حساب شباب خان يونس وصيف الدوري. وفرض خدمات نفسه بطلاً للنسخة الخامسة 2016 – 2017، بفوزه على شباب خان يونس 3-1.

وحقق شباب رفح النسخة السادسة في افتتاح موسم 2017 – 2018، بفوزه الجديد على الصداقة بركلات الترجيح، وكذلك السابعة موسم 2018 – 2019، بركلات الترجيح على شباب خان يونس.

وعاد الشجاعية وحقق لقب الثامنة موسم 2019 – 2020، بفوزه على خدمات رفح، بركلات الترجيح.

أما بخصوص الفريقين، فيعد الشباب والخدمات الأكثر تتويجاً بالألقاب، وحقق الشباب 14 لقباً رسمياً، وجاره 12 لقباً، مما سيشعل التنافس بين الفريقين، فلمن تكون الغلبة؟، خاصة أن رفح سيغيب عنه الحارس عبدالله شقفة بسبب العقوبات، وسيحل مكانه البديل عبدالله أبو غزة ، وعن الخدمات سامي قعدان، وبدر موسى اللذين غادرا القطاع إلى مصر، مما سيضع المدرب أمام خيارات صعبة.