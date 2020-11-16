هنية يبارك لشباب رفح لقب السوبر الغزي

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، لنادي شباب رفح فوزه بكأس السوبر الغزي عقب تغلبه على شقيقه خدمات رفح بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الدرة بدير البلح مساء امس الأحد.



وقام هنية بتسليم المكافأة المالية للفريق البطل وتسلمها جلال أبو نار رئيس نادي شباب رفح بقيمة (3500) شيكل، كما توج هنية وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفريق البطل بكأس السوبر، بحضور الشخصيات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.



وأشاد هنية بمنظومة شباب رفح وإدارته في قيادة الفريق للتتويج وتجاوز كافة الظروف الصعبة، وتقديم نموذج للفريق المتكامل القادر على تخطي كافة العقبات، كما أثنى على نادي خدمات رفح وأداءه خلال المباراة وتمنى للفريق التوفيق وتحقيق الانتصارات خلال البطولات القادمة.



وثمن دور اتحاد كرة القدم في التحضير للموسم الجديد وإنجاح مباراة السوبر وفق الإجراءات الصحية جراء وباء "كورونا"، كما أثنى على دور جهاز الشرطة ووزارة الصحة والطواقم الطبية التي تشرف على سلامة النشاط الرياضي.



وحيا الإعلاميين وما يقدمونه من جهد لإبراز النشاط الرياضي، ومتابعة كافة الأحداث الرياضية وتلبية رغبة المتابعين في إيصال الأخبار والتقارير بالسرعة المطلوبة.

يذكر أن مباراة السوبر تفتتح أجندة الموسم الرياضي لاتحاد كرة القدم، في انتظار انطلاق الدوري يوم (27) من الشهر الجاري.



وكان شباب رفح تمكن من الفوز على شقيقه الخدمات بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف، أحرز أهداف "شباب رفح" وليد أبو دان، مهند أبو زيد، محمد أبو دان، فهد الحولي

وأهدر محمد أبو هاشم، محمد عبيد

وسجل "لخدمات رفح" محمود النيرب عمران أبو بلال، معتز النحال

وأهدر أنس الشخريت، محمد حجاج، محمود أبو عطوان.