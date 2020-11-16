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شباب رفح...ركلات الترجيح تنير النجمة الخامسة للزعيم

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:33

شباب رفح...ركلات الترجيح تنير النجمة الخامسة للزعيم
شباب رفح...ركلات الترجيح تنير النجمة الخامسة للزعيم

رفح- الرأي

حصد شباب رفح امس الاحد، لقب كأس السوبر لأندية قطاع غزة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على جاره الخدمات بركلات الترجيح إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في لقاءٍ احضنه ملعب الشهيد محمد الدرة.

وفشل مهاجمي الفريقين في ترجمة الفرص التي اتيحت لهم وسط تألق الحارسين، في لقاءٍ متوسطمتوسط فنيًا وبمدرجات خاوية، تنفيذًا لقرار وزارة الداخلية واتحاد الكرة للحد من انتشار فايروس كورونا.

ونجح الزعيم في التفوق بركلات الترجيح (4/3) إذ دون وليد ومحمد أبو دان ومهند أبو زيد وفهد الحولي ركلات الأزرق الرفحي، بينما تصدى أحمد ضهير حارس الأخضر الرفحي لركلتي محمد أبو هاشم وعبد الله عبيد.

بينما سجل ركلات الخدمات محمود النيرب وعمران أبو بلال ومعتز النحال، وتصدى عبد الله أبو غزة لركلتي أنس الشخريت ومحمد حجاج، واعترض القائم ركلة محمود عطوان.

بطل الكأس يواصل تسيده بطولة السوبر بألقابه الخمسة من أصل خمس مرات شارك بها بكأس السوبر.

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