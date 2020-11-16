"هنية " يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية للأندية الرياضية

غزة- الرأي

أعلن عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضة عن موعد توزيع المنحة المالية، وذلك في الأول من شهر ديسمبر للعام الحالي.

وأوضح هنية، أن منحة أندية الدرجة الممتازة بقيمة 7500 دولار، والدرجة الأولى 5000 دولار، وباقي الدرجات الثانية والثالثة سيتم الاعلان عن موعد منحتهم المالية مع انطلاق بطولة الدوري.

ونوه هنية، أنه سيتم توزيع حقيبة الملابس الرياضية الخاصة بأندية الدرجة الممتازة والأولي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مهنئاً الأسرة الرياضية بانطلاق الموسم الرياضي الجديد.