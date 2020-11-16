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الأوقاف: الإصلاح المجتمعي تبحث تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:04

الأوقاف: الإصلاح المجتمعي تبحث تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع
الأوقاف: الإصلاح المجتمعي تبحث تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع

غزة- الرأي

عقدت لجنة الإصلاح المجتمعي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اجتماعاً لبحث تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ووضع الآليات العملية للسير في تحقيق القيم والمبادئ الأساسية للحد من الظواهر السلبية.

جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ورئيس اللجنة د. عبد الله أبو عليان، ومساعد مدير عام الشرطة لشئون المحافظات العميد محمد أبو زايد، وممثل عن التوجيه السياسي والمعنوي د. محمد تحسين رجب، ورئيس تجمع مبادرون مصلحون د. أحمد حمدان، وعدد من المدراء العامين ومدراء الدوائر بالأوقاف. 

وأكد الأغا على أهمية اللجنة في تفعيل الواجبات الشرعية والضرورات الوطنية لبناء القيم ضمن رؤية استراتيجية لمعالجة الثقافات الغربية برفع الوازع الديني والأخلاقي.

وأشار إلى أن هناك ضرورة شرعية ومجتمعية تجعلنا نتحرك بشراكة مع جميع الأطراف المعنية لغرس الثقافة الإسلامية والأخلاقية، وفق دراسة ممنهجة تجمع بين رؤية العمل وتطبيقه بين أوساط المجتمع.

من جهته أوضح أبو عليان،  أن عمل اللجنة يتمثل في إصلاح المخالفات الفكرية والسلوكية التي تتعلق بالآداب العامة، إلى جانب تعزيز القيم الإيجابية من خلال خطط مدروسة، أقرتها اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، منوهاً إلى أن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة للتغلب على الصعوبات التي تواجه العمل.

وقال: "هناك شخصيات وزانة ومثقفة في المجتمع وعدد من المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية اطلعت على عمل اللجنة وتم الاتفاق على أنه آن الأوان لننطلق وفقاً لقيم ومحددات تهيئ بيئة مناسبة للعمل عليها".

يُذكر أن لجنة الإصلاح المجتمعي ممثل وزارة الأوقاف في اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.

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