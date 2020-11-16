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بالتعاون مع هيئة علماء فلسطين

وحدة القدس بالأوقاف تفتتح دورة علمية بعنوان "معارف مقدسية"

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:41

وحدة القدس بالأوقاف تفتتح دورة علمية بعنوان "معارف مقدسية"
وحدة القدس بالأوقاف تفتتح دورة علمية بعنوان

غزة- الرأي

افتتحت وحدة شئون القدس بوزارة الأوقاف، وهيئة علماء فلسطين في الخارج دورة علمية بعنوان "معارف مقدسية" عبر برنامج التواصل الالكتروني "الزوم".

جا ذلك، بمشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا والمدير العام للوحدة د. يوسف فرحات وممثل الهيئة د. محمود شجراوي وعدد من العلماء والمختصين.


وفي كلمة له أكد الأغا على أهمية هذه الدورات التي تزيدنا وعياً شرعياً وثقافةً تاريخية عن مسري رسول الله صلي الله عليه وسلم في ظل المحاولات الصهيونية المتكررة بتغييبها وطمس معالمها الحضارية وسرقتها.


وأشاد بالجهود المبذولة لعقد هذه الدورة التي ستحقق إضافات نوعية برفع المستوي المعرفي عن القدس والمسجد الأقصى.


من جانبه استعرض فرحات أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه المدينة المقدسة والمخططات الصهيونية الهادفة للنيل منها، مشيرًا إلى ضرورة التغلب عليها بمواجهتها بكافة الوسائل المتاحة.
 

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