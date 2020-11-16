شرطة المرور تطلق حملة لمصادرة مضخمات الصوت

غزة- الرأي

أطلقت شرطة المرور، حملة لمصادرة مضخمات الصوت في المركبات، حيث تم مصادرة 4 مضخمات خلال الـ 48 ساعة الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المركبات التي تستخدم هذا الجهاز.

وقال مدير شرطة المرور والنجدة عقيد تامر شحادة اليوم الاثنين : " إنه بدأنا في شرطة المرور بمتابعة ورصد السيارات التي تستخدم مضخمات الصوت ومصادرتها".

وأشار عقيد شحادة إلى أنه يلجأ عدد من مالكي السيارات والمركبات إلى وضع مضخم الصوت على مركبته مما يُصدر أصواتاً عالية متنوعة منها ما يشبه صوت إطلاق النار وهذا يسبب إزعاجاً وترويعاً للمواطنين ،مبيناً أن هذا المضخم يستخدم فقط للسيارات الرياضية وهي غير موجودة في قطاع غزة".

وبيّن أن وجود هذه المضخمات على السيارات يسبب كذلك ضرراً صحياً على المواطنين من خلال حاسة السمع كما أنه قد يسبب حالات وفاة نتيجة الصوت المرتفع المفاجئ.

وحذّر العقيد شحادة جميع المواطنين من تركيب مضخم الصوت مؤكداً أن من يقوم بتركيب هذا المضخم يتعرض للمساءلة ،وعلى الجميع الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها تجنبا للعقوبات، وحرصا على راحة المواطنين وعدم إزعاجهم.