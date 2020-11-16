الحكم المحلي تدعو لتطوير وادي غزة وجعله محمية طبيعية

غزة- الرأي

طالب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، بتضافر الجهود ، لإيجاد حلول ومقترحات لأليات إعادة وادي غزة لمحمية طبيعية ، و تسليط الضوء على المعوقات والتحديات التي تواجه منطقة وادي غزة .

جاءت مطالب أبو راس مع المشاركين خلال ورشة عمل نظمتها الحكم المحلي في مدينة غزة، بحضور ممثلون عن كافة الجهات المعنية لرؤساء البلديات المجاورة للوادي ( المغراقة والزهراء وجحر الديك وبلدية وادي غزة والنصيرات ) وسلطة المياه وسلطة جودة البيئة ووزارة التخطيط ، ورئيس فريق طاقم العمل الاستشاري د. نصر الدين المزيني ومديرة برامج في undp م.هالة عثمان ومنسق المشروع م. محمد ابو شعبان، حيث قدم كل منهم ورقة عمل تناولت أهم المشاكل التي تعاني منها منطقة وادي غزة والحلول المقترحة لمعالجتها.

وكان مشروع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP " والمجموعة العاليمة للهندسة والإستشارات "معالم" ، قد نظموا الورشة انطلاقاً من إدراكهم لضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية كونها معلم سياحي .

بدوره رحب أبو راس بالحضور والقائمين على هذه الورشة ، ثم بدأ بالحديث عن وادي غزة كمحمية طبيعية وانه كان يعد من أهم المحميات الطبيعية الموجودة في فلسطين.

وأوضح م.أبو راس ، أن أي مشروع إستراتيجي سيكون له الأولوية لدى الحكم المحلي خاصة اذا كان يخدم عدد كبير من الشريحة السكانية وأوضح أيضا أنه يجرى العمل حاليا على إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي ستستفيد من تشغيلها بلدية غزة وبلديات المنطقة الوسطى ، وكذلك تحدث عن المعوقات التي قد تواجه عمل المشروع ومن ثم وضع بعض الأليات التي تساهم في إنجاحه .

وأضاف نحن كحكم محلي جاهزين للمشاركة في كافة مراحل المشروع والعمل على تشجيعه وسيجرى العمل على تشكيل مجلس جديد خاص بوداي غزة وسيتم طرح الموضوع على طاولة الإجتماعات للبدء بأولى الخطوات .

وأوضحت م. هالة عثمان ممثلة عن مؤسسة "UNDP" ، عن نشاط المشروع وعرض خاص عن حالة وادي غزة وتنفيذ المبادرات الخاصة بالتنوع الحيوي وتطوير شبكة المحميات الطبيعية ، وأكدت على ضرورة النهوض بهذا النوع من المشاريع للحفاظ على المحميات الطبيعية .

وأفاد رئيس فريق طاقم العمل الاستشاري د. نصر الدين المزيني ، أن المعلومات التي ذكرت بخصوص محطة المعالجة مطمئنة وطالب في ذلك على ضرورة تشكيل هيئة توفر النظم والقوانين وبديل للسكان لإنجاز هذا المشروع.

كما واقترح صلاحيات "مجلس" أو "هيئة" وادي غزة من تحديد مسار وحرم الواد بشكل واضح وتثبيه على أرض الواقع و المحافظة على حرم الواد كمحمية طبيعية و منع مكبات النفايات الصلبة في حرم الواد، واغلاق جميع مصارف الصرف الصحي في مجرى الواد و الإشراف على تنفيذ المشاريع التطويرية المقترحة والإشراف على تشغيل المشاريع التي يتم تنفيذها.

كما وأشار إلى هيكلية مقترحة لإدارة مشروع وادي غز وأنه يمكن تشكيل مجلس أو هيئة مستقلة لإدارة مشروع وادي غزة تمثل فيها البلديات المشتركة في حرم الواد بالإضافة إلى وزارة الزراعة ووزارة السياحة و سلطة جودة البيئة وسلطة المياه ومصلحة مياه الساحل ويمكن أن تعمل هذه الهيئة تحت مظلة وزارة الحكم المحلي .

كما وأضاف أ. نضال أبو كميل رئيس بلدية المغراقة قائلاً ، لا بد من توسعة الوادي بالتسوية وبالتفاهم ووضع الحلول مع أصحاب الملكيات ووضع حد للتعديات على الوادي وكذلك العقوبات .

وتطرق أبو كميل الى التحديات والمعوقات التي تواجهها البلدية من تنفيذ مثل تلك المشاريع التي تحافظ على الطبيعة بمحمياتها .

كما ووجه د. المزيني في نهاية الورشة ، الخطاب للإخوة المسؤولين وخصوصاً رؤساء البلديات على البدء بخطوات عملية وفعلية لحل المشاكل المطروحة وأنه على إستعداد تام للبدء بالخطوات التنفيذية .