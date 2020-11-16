الأشغال تعزز تعاونها مع هيئة الشباب والثقافة

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، على التعاون والتنسيق بين الوزارة وبين هيئة الشباب والثقافة فيما يخدم قطاع الشباب والثقافة وكافة أفراد المجتمع.

جاء ذلك، خلال لقاء م. سرحان، برئيس هيئة الشباب والثقافة أ. أحمد محيسن، للتهنئة بالانتقال للمقر الجديد في وزارة الأشغال العامة والاسكان.

وأكد م. سرحان على أهمية دور هيئة الشباب والثقافة في تنمية قطاع الشباب والارتقاء بالفكر والثقافة بين أفراد المجتمع، مشددا على الدور الهام للهيئة في توعية الشباب والمجتمع في مخاطر تفشي وباء كورونا وأهمية اتباع الإجراءات الصحية حفاظا على النفس.

من جهته رحب رئيس هيئة الشباب والثقافة محيسن بزيارة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان مؤكدا على عمق العلاقة بين الهيئة والوزارة، والدور البارز لوزارة الأشغال العامة و الإسكان في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني .



وقد حضر اللقاء أ. أميرة هارون نائب رئيس الهيئة، م. محمد العسكري مدير عام ديوان الوزير، و م. منى سكيك مدير عام السياسات والتخطيط.