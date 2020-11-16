"النقل والمواصلات" تطلق حملة الفحص الشتوي لهذا العام

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، حملة الفحص الشتوي لعام لهذا العام بعنوان "سلامة مركبتك من سلامتك".

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسئول والذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة.

وقال رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية بالوزارة محمد الكحلوت، إن دوريات السلامة المرورية وشرطة المرور ستبدءان بالمتابعة الميدانية للمركبات من اليوم وحتى 4 أشهر قادمة بهدف الفحص الفني في كافة محافظات قطاع غزة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق خلال فصل الشتاء.

وأشار الكحلوت إلى أنه سيتم فحص الأجزاء الأساسية من المركبة ومدى صالحيتها وسيرها على الطريق من خلال فحص الإطارات والبطارية والفرامل والغمازات والبطارية والإنارة الأمامية والخلفية.

ودعا السائقين وأصحاب المركبات إلى ضرورة التوجه لمراكز الفحص الفني لفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة مركباتهم.

من جانبه، أكد مدير شرطة المرور العقيد تامر شحادة، أن الفحص الشتوي السنوي هو بمثابة فحص دوري كل عام يتم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، مشيرا إلى إعلام السائقين ومتابعتهم وإلزامهم بتطبيق إجراءات السلامة، والتي تعتبر مسؤولية مجتمعية للسلامة على الطريق وحفظ أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.

ودعا السائقين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية بسبب انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الجسدي للحافلات وارتداء الكمامة، مضيفا أن السائق يتحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفة التعليمات والاحترازية والتي أقرتها الجهات المختصة في مواجهة جائحة كورونا.