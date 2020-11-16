الحكم المحلي تبحث سبل التعاون المشترك مع صحفيين من قطاع غزة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، المهندس احمد ابو راس في مكتبه، كلاً من الصحفي علاء المشهراوي، الصحفية روان الكتري، والصحفية سماح أحمد، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك على صعيد تعزيز وجود الهيئات المحلية وزيادة وعي المواطن بإسترشاد الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال نشرات توعية واخبار تخص الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة

وتخلل الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الصحفيين والصحفيات ووزارة الحكم المحلي، بصفتها الوزارة التي تمد وتراقب سير عمل البلديات في قطاع غزة، وتقدم الخدمات للمواطنين

من جانب آخر، شكرت الصحفية الكتري وكيل وزارة الحكم المحلي، على روح التعاون، والمبادرة للتغير، وفتح التعاون المشترك لمعالجة ومناقشة قضايا المواطنيين، كما تناقشوا حول ايجاد الية عمل للتواصل الدائم بين الحكم المحلي ومجتمع الصحفيين على اعتبارهم السلطة الرابعه والتي تحمل على عاتقها مسؤوليه نشر الوعي بين مجتمعنا الفلسطيني، ونشر استراتيجية عمل الوزاره مع قطاعات المجتمع وفئاته المتعدده.