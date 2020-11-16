تعليم الوسطى تنظم حفلاً تكريمياً لمعلمين لبلوغهم سن التقاعد

الوسطى- الرأي

نظمت مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى احتفالاً تكريمياً للمعلمين أكرم أبو غليبة وعلي الطويل، لبلوغهم سن التقاعد بعد سنوات طويلة من البذل والعطاء وتربية الأجيال المتعاقبة، بحضور مدير المدرسة سمير ثابت والهيئة التدريسية بالمدرسة.

مدير المدرسة رحب بالحضور وتحدث عن مدى الإخلاص والوفاء والانتماء الذي يتمتع به المعلمان في العمل ودورهما في خدمة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة، وأكد على أن المعلم الذي يفني شبابه في تربية وتعليم الأجيال يستحق كل التقدير والاحترام.

وأشاد ثابت بخصال وشمائل المحتفى بهم، داعياً المعلمين إلى اقتفاء أثرهما، حيث أنهما مثالاً يحتذى به في البذل والعطاء والإيثار، وانهما تركا بصمة واضحة في أبنائنا الطلبة وكل من عمل معهم طيلة سنوات الخدمة في سلك التربية والتعليم.

وفي كلمة باسم الهيئة التدريسية قال المعلم د. رائد غنيم أن الوصول إلى التقاعد بالنسبة للمعلم لا يعني انتهاء الحياة، وإنما يشكل مرحلة جديدة من البناء، مشيرا إلى أن رسالة المعلم لا تنتهي عند أسوار المدرسة وإنما تمتد لتطال كافة جوانب الحياة والشرائح المجتمعية المختلفة.

وفي كلمتهم شكر المعلمين المحتفى بهما مدرسة خالد بن الوليد إدارة ومعلمين وطلاب على تنظيم هذا الاحتفال التكريمي، مثمنين جهود زملائهم المقدّرة، التي تنم عن مدى وفائهم وانتمائهم لرسالة التربية والتعليم الخالدة، داعين المعلمين زملائهم إلى مواصلة طريق البذل والعطاء لخدمة مسيرة التربية والتعليم وخدمة المجتمع، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

وفي ختام الاحتفال الذي تم خلاله الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا توزيع الهدايا وشهادات التقدير على المعلمين المحتفى بهما.