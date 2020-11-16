"الماندالا"...فن البهجة ... يُوظف في المدارس الحكومية بغزة (تقرير)

غزة- الرأي- سامي جاد الله

ترسم المرشدة "إيمان" على السبورة زهرة وِفق دوائر وأشكال زخرفية ، ثم ترسم الأوراق المحيطة بالزهرة بشكر دائري يكبر شيئاً فشيئاً حتى تبدو كصورة لافتة.



تتناقش مع طالباتها كيفية تنفيذ الرسمة على الدفاتر مثل مسك القلم والألوان والتركيز والهدوء النفسي الداخلي العميق وإطلاق العنان للإبداع.



هذا مثال على فن "الماندالا" أو البهجة الذي تُوظفه المرشدة إيمان حنون في مدرسة الشوكة الثانوية الحكومية للبنات شرق رفح.



و"الماندالا" هو أن يقوم الإنسان برسم عدة مناظر ورموز ودوائر مثل وردة أو شكل فني أو زخرفي وسط هدوء عميق لدرجة يشعر الفنان بجاذبية قوية بينه وبين الرسمة.



وسُمّي فن البهجة لأنه يُدخل السرور والفرح على النفس ويعالج التوتر الناتج عن ضغوطات الحياة، وهو أحد الفنون الحديثة والمتطورة وله جذور في الحضارات القديمة.



تقول المرشدة إيمان:" أُنفذ مع طالبات المدرسة فن الماندالا بهدف التفريغ النفسي وتخفيف التوتر وتفريغ الطاقة السلبية وتنمية الابداع والتأمل وزيادة شعورهن بالسعادة والفرح.



إضافة إلى علاج ضغوطات الحياة بشكل عام، والضغوطات التي تُسببها جائحة كورونا، و كل ذلك بهدف دمج الطالبات في العملية التعليمية بشكل سليم وزيادة تحصيلهن الدراسي ".



وتضيف المرشدة إيمان:" نمارس الماندالا وغيره من البرامج وفق خطة متقنة من خلال استثمار بعض الوقت من الحصص الصفية بدون التأثير على الجدول المدرسي.



وتحمل المرشدة إيمان درجة البكالوريوس في الإرشاد النفسي ، وتمتلك العديد من الدورات والخبرات مثل: العقل والجسم ، و الحرية النفسية ، و التدخل النفس اجتماعي المبني على غرفة الصف ، و الإسعافات النفسية الأولية، ودعم مقدمي الدعم ، و تقنيات الدعم النفسي الاجتماعي لأطفال المدرسة ، وكانت قد عملت في العديد من المؤسسات قبل الالتحاق بالعمل بوزارة التعليم.



من جهتها تشيد مديرة مدرسة الشوكة سائدة حسن بجهود المرشدة إيمان في استخدام الماندالا كعلاج بالفن، حيث يُقدم الإفادة للطالبات بشكل كبير في الجانب النفسي والإرشادي وهو ما ينعكس على تعليمهن بالإيجاب لافتة إلى أن مدرستها تنفذ برامج متنوعة لخدمة الطالبات.



ويأتي تطبيق فن "الماندالا" وغيره من الاستراتيجيات التربوية و النفسية في مدرسة الشوكة والمدارس الحكومية بصفة عامة ضمن توجيهات وبرامج وزارة التربية والتعليم العالي بغزة في مجال الإرشاد والتربية الخاصة والدعم النفسي للطلبة.

