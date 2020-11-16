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لتنظيم عملية التصدير

دائرة التجارة بوزارة الاقتصاد تعقد اجتماعاً مع أصحاب الخردة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:49

دائرة التجارة بوزارة الاقتصاد تعقد اجتماعاً مع أصحاب الخردة
دائرة التجارة بوزارة الاقتصاد تعقد اجتماعاً مع أصحاب الخردة

غزة- الرأي

عقدت دائرة التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني اجتماعاً مع أصحاب الخردة في قطاع غزة.
وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للتجارة والمعابر رامي أبو الريش.
وتحدث أبو الريش عن أهمية تصدير حديد الخردة من قطاع غزة، والتي تهدف الي تشغيل أكثر من 4000 عامل في هذا المجال، وتوفير سيولة نقدية في قطاع غزة، وإيجاد بيئة نظيفة خالية من الخردة.
وتم خلال الاجتماع التوافق على تشكيل جمعية أو تطوير اللجنة المشكلة سابقاً لتنظيم عملية التصدير والتواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني كجسم يمثل جميع التجار والعاملين في هذا المجال.
وشدد أبو الريش على منع كبس الحديد الثقيل والحديد، والحفاظ على مكينة الفرم الموجودة في غزة.
وتم ايضاً خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمصاريف التشغيلية والتكاليف.
 

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