الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الاسراء

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار د. رشدي وادي، و د. أحمد الحساينة نائب رئيس جامعة الاسراء للشؤون الإدارية والمالية، مذكرة تفاهم حول مشروع e.comm بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بوزارة الاقتصاد الوطني وجامعة الاسراء بمدينة غزة في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي المستند للإنترنت.

وحضر نيابة عن جامعة الاسراء د. نبيل أبو شمالة، بمشاركة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار بالوزارة علام غباين.

وتهدف المذكرة الي تحقيق تعاون مثمر بناء بين جامعة الإسراء بمدينة غزة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي المستند للإنترنت، وسعياً منها لتطوير مهارات وتمكين فئات الشباب من طلاب وخريجين وفئات مجتمعية قادرة على العمل في نطاق أعمال الانترنت عن بعد، وتوفير فرص لتوليد الدخل الذاتي من خلال مورد الانترنت، من خلال مشروع e.comm الذي يعمل على بذل الجهود غير التقليدية في المساهمة الفعالة في إدارة العمل عن بعد وخاصة مجال التسويق والبيع الالكتروني الاحترافي الآمن من خلال العمل على تمكين جميع فئات الشباب والشابات المؤهلين في الحصول على فرص العمل الحقيقية وتوسيع منافذ دخلهم والوقوف بقوة في مواجهة تحديات البطالة والهشاشة الاقتصادية لكثير من الفئات المجتمعية من أجل الوصول إلى فرص عمل مستدامة تحقق دخل مجزي وذلك عبر مسار العمل الحر المستند للإنترنت، بحيث يكون في متناول جميع التخصصات والفئات المختلفة.

وذكر د. وادي، أن هذه المذكرة ستعمل على توسيع مجال فرص العمل الجديدة المستدامة المحققة للدخل الذاتي أمام الشباب، وتعزيز منظومة التمكين الاقتصادي المستند للإنترنت للتشغيل وتوفير فرص العمل المستدامة عبر الإنترنت لآلاف الشباب والمستفيدين من كلا الجنسين، وتعزيز حالة شراكة ومساهمة موحدة فعالة لتمكين المؤسسات الفاعلة من توفير فرص عمل مستدامة لفئاتها المستهدفة من خلال العمل الحر عبر الإنترنت.

وبينت الاتفاقية، أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بالوزارة ستوفر التمويل اللازم لعدد (100) مستفيد شهرياً بحد أقصى من مستفيدي برنامج التدريب ضمن مشروع e.comm يتم ترشيحهم من جامعة الاسراء.

فيما ستقوم جامعة الإسراء بالتدريب الاحترافي الخاص في مجال التسويق والبيع الالكتروني وفق أنظمة التدريب online من خلال الاتفاق مع شركة ذات علاقة بالاستشارات والتنمية ، وستقوم الجامعة كذلك بتقديم خطة عمل تنفيذية واضحة لتنسيب

