"الشباب والثقافة" تنعى المخرج وائل البيطار

غزة-الرأي



نعت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، المخرج الفلسطيني وائل البيطار، الذي وافته المنية الأحد بعد تعرضه لجلطة قلبية مفاجئة.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة من الأسرة الثقافية والفنية الفلسطينية بشكل عام، وعائلة الفقيد وذويه على وجه الخصوص، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

وأضاف: "كان للفقيد بصمات واضحة في العمل الفني والإعلامي الفلسطيني، وهو مثالًا يحتذى للمخرج الفلسطيني الملتزم بقضاياه الوطنية حيث كرَّس جُل حياته في إنتاج الأفلام والمواد الإعلامية التي تُسلط الضوء على القضايا والهموم الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس، ومعاناة الأسرى، وحق العودة".

