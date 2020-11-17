ميسى يبحث فك العقدة أمام منتخب بيرو بتصفيات المونديال

يأمل نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في فك عقدته مع منتخب الأرجنتين خلال مباراة بيرو، حيث واجه قائد البارسا ومنتخب التانجو نظيره المنتخب البيروفي في التصفيات خمس مرات ولم يتمكن من تسجيل هدف في أي مباراة منها على الرغم من تحقيق انتصارين وثلاثة تعادلات، ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره البيروفي على ملعب الأخير في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن لهذا السبب سيسعى ميسي للتسجيل ضد بيرو وقيادة الأرجنتين للفوز الذي يحتاجه من أجل محو الذكريات السيئة التي تلازمه، وكذلك رفع الحالة المعنوية للاعبو التانجو لاسيما بعد التعادل الأخير ضد باراجواي (1-1) في بوينس آيرس.

بالإضافة إلى ذلك تريد الأرجنتين إغلاق عام 2020 بإضافة ثلاث نقاط في التصفيات، حيث تبدأ عام 2021 في مارس بأصعب مباراتين في التصفيات عندما تواجه كلا من أوروجواي والبرازيل على الترتيب.

ميسي أيقونة برشلونة هو الهداف التاريخي للأرجنتين منذ عام 2016، عندما حطم رقم جابرييل عمر باتيستوتا وسجل 54 هدفا، وقد وصل الآن إلى 71 هدفا في 141 مباراة، وأمام بيرو سيعادل ميسي الظهور الدولي واحد لنجم إنتر ميلان السابق خافيير زانيتي (143) ويتبقى له خمسة مشاركات لمعادلة رقم خافيير ماسكيرانو (147).

ولا يفكر مدرب الأرجنتين إلا في الفوز حيث قال: "لأننا نسير على الطريق الصحيحن نتحدث كثيرا عن كسب المساحات وأن هناك الكثير من الحركة وخاصة في وسط الملعب".