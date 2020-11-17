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راتب يوفيتش يمنع رحيله عن ريال مدريد

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:01

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب فريق ريال مدريد، كان قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الصيف الماضي، لكن الميرينيجي لم يتوصل لأي اتفاق مع أي ناد بسبب رفض جميع الأندية تحمل راتبه الكبير الذي يتقاضاه مع الفريق الملكي والذي يبلغ 5 ملايين يورو سنويا.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن العديد من الفرق فتحت خط المفاوضات مع ريال مدريد مقابل راتب يوفيتش، على غرار أندية مثل ميلان وروما وموناكو وآينتراخت ووست هام ولكنهم جميعهم تراجعوا عندما علموا أن الراتب 5 ملايين يورو، وأن ريال مدريد لن يتحمل جزء منه في صفقة اعارة اللاعب.

وكان ريال مدريد قد دخل في منافسة قوية من أجل الظفر بخدمات يوفيتش في صيف 2019 مع أندية مثل مانشستر سيتي أو برشلونة أو أرسنال وبسبب هذا المنافسة اشترط وكيل اللاعب الراتب الكبير في عقد اللاعب.

وأشار الموقع إلى أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت فرق أوروبا والناجمة عن تداعيات فيروس كورونا جعلت الأندية تخفض العديد من رواتب لاعبيها، بل وترفض قدوم أى لاعب براتب كبير.

ريال مدريد يدرك صعوبة موقف اللاعب في الوقت الحالي، لاسيما إذا استمر خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان، لذا فمن المتوقع رحيله في يناير المقبل عندما تفتح نافذة الانتقالات الشتوية.

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