بطاقة التأهل تشعل قمة إسبانيا ضد ألمانيا اليوم فى دورى الأمم الأوروبية

يستضيف المنتخب الإسبانى نظيره الألماني، على ملعب لا كارتوخا بمدينة أشبيلية الإسبانية، في تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وسيكون لقاء اليوم شرسا للغاية، حيث يطمح الفريقان في الفوز لخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، نظرا لكون الفارق بين الماكينات الألمانية التي تتصدر المجموعة، والماتادور الإسبانى الذى يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة عن الماكينات، لذا سيحصل الفائز على فرصة التأهل لنصف النهائي، بينما في حالة التعادل ستتأهل كتيبة يواكيم لوف، ويودع رفاق راموس البطولة.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه إسبانيا برصيد 8 نقاط ويأتى أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وسويسرا في ذيل الترتيب بـ3 نفاط.

ويدخل المنتخب الألمانى مباراة اليوم ويكفيه فقط التعادل، لضمان التأهل لنصف النهائي، ولكن المدرب يواكيم لوف أكد في تصريحاته الصحفية قبل المباراة أنه لا ينوى الدفاع لتحقيق التعادل قائلا: "بالطبع نريد الذهاب إلى إسبانيا وتحقيق الفوز، وليس الدفاع على الإطلاق. هدفي الأبرز عند التحضير لأي مباراة هو الفوز. سنرى إن كان باستطاعتنا تحقيق ذلك أمام إسبانيا".

وعلى الجانب الآخر يدخل المنتخب الإسبانى مباراة الليلة بكامل قوته، طامحا في تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، وأكد ذلك النجم سيرجيو راموس قائد الفريق في تصريحاته الصحفية قبل المباراة قائلا: "لدينا نهائي وسنعلب على أرضنا، نعتمد على أنفسنا، فى النهاية الأمور كما هى ولا يمكن تغييرها، كنا لنتمنى الفوز على سويسرا أو أوكرانيا، ولكن الوضع كما هو عليه".

وأضاف: "إنها الفرصة الوحيدة للاستمتاع بنصف نهائى رائع، ولم لا؟ يجب أن نكون على اقتناع، إذا لعبنا بنفس الكثافة والتطلع للفوز وقمنا بما علينا وقدمنا أفضل ما عندنا.. ربما نستمتع بمباراة جيدة وبالفوز".