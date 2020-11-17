حساباتك على جوجل مهددة بالحذف فى هذه الحالات



أصدرت شركة جوجل الأمريكية قرارا جديدا وصف بـ"الصادم" لعدد كبير من المستخدمين، والذي يتيح للشركة إمكانية حذف حسابات أي شخص في حالات محددة، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل أصدرت تحديثا لسياساتها الجديدة لحسابات المستخدمين اعتبارا من 1 يونيو 2021.



وتقضي السياسات الجديدة من جوجل بحذف بيانات أي حساب "غير نشط" لمدة تصل إلى العامين، من على منصات وخدمات البريد الإلكتروني "جيميل" وخدمة التخزين السحابي "جوجل درايف".



وسيتم وفقا لهذا القرار حذف أي بيانات أو محتوى أو ملفات خاصة بك من تلك التطبيقات في حالة كان حسابك غير نشطا لعامين تقريبا.



كما أن تلك الخدمة ستكون مفعلة أيضا لكل من تجاوز السعة التخزينية لـ"جيميل" أو "جوجل درايف"، بما في ذلك مستندات جوجل أو جدوال البيانات أو العروض التقديمية أو الرسومات والنماذج والملفات والصور.



وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الهدف من ذلك تحقيق توافق مع أفضل الممارسات الشائعة عبر تطبيقاتها، وتابعت بقولها "إذا تجاوزتَ السعة التخزينية لمدة تزيد على عامين ستقوم جوجل بحذف المحتوى الخاص بك والصور والملفات عبر جيميل وجوجل درايف".



وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم إخطارات متعددة للمستخدمين المستهدفين، قبل إزالة أي محتوى، وأردفت قائلة "أبسط طريقة لتجنب تلك السياسة المزعجة، هو الحفاظ على حسابك نشطا، وتنظيفه باستمرار، وزيارة خدمتي جيميل وجوجل درايف بشكل دوري عبر الويب أو الهاتف المحمول أثناء تسجيل دخول أو اتصالك بالإنترنت".



كما ستمنح جوجل، في حالة كان حساب المستخدم غير نشط، إمكانية أن يحظى بمساعدة الآخرين في إدارة حسابه أو إخطار جهة الاتصال الموثوقة لفترة معينة تتراوح بين 3 و18 شهرا تقريبا قبل إزالة المحتوى بصورة نهائية، أما بالنسبة لتجاوز سعة التخزين، فيمكن للمستخدم أن يحصل على أكثر من 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية، بأن يحصل على خطة تخزين أكبر من جوجل تبدأ من 100 جيجابايت، مع ميزات إضافية، ولكن بمقابل مادي، وليس مجانا.

