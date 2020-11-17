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ماذا يعنى وضع "مقاطع الفيديو التعليمية" فى متصفح كروم

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:11

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تختبر شركة جوجل فى الوقت الحالى إضافة مقاطع فيديو تعليمية لمتصفحها، إلا أن هذه الميزة متاحة فقط على نسختى كروم كنارى وكروم للمطورين فى أندرويد، حيث تعتبر هذه المقاطع مفيدة لمساعدة المستخدمين على استكشاف المتصفح ومعرفة اعداداته المختلفة بشكل كبير.

ميزة "مقاطع الفيديو التعليمية"

لتفعيل هذه الإضافة، عليك الانتقال إلى صفحة العلامات "flag"، والبحث على إعداد "video-tutorials" ثم تنشيطه، حيث سيلاحظ المستخدم ظهور بطاقة جديدة أسفل اختصارات الموقع فى صفحة علامة تبويب جديدة، وهنا، يمكن التنقل بين البطاقات، على أن يؤدى النقر عليها إلى فتح قائمة بجميع المقاطع المتاحة، مع خيار التشغيل بواسطة مشغل الفيديو على الهاتف.

وتحمل كل بطاقة عنوان تُشير إليه، على سبيل المثال "كيفية استخدام جوجل كروم" أو "كيفية تنزيل المحتوى لاحقًا" أو "كيفية البحث باستخدام كروم"، أو حتى كيفية البحث بصوتك وأكثر، لمن ينبغى ملاحظة أن هذه الإضافة مقتصرة فقط على نسخة المتصفح فى أندرويد، ولا يوجد أى تعليمات برمجية على نسخة إصدار سطح المكتب وهى  متاحة الآن على نسختى Chrome Dev و  Chrome Canary.

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