بلدية غزة تبحث تعاونها مع الدفاع المدني

غزة- الرأي

بحثت بلدية غزة ، مع مديرية الدفاع المدني في محافظة غزة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية .



جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المديرية بمدينة غزة حضره عن البلدية؛ رئيس لجنة الطوارئ في البلدية م. رمزي أهل، ومدير دائرة الصرف الصحي م. محمد الإمام، ورئيس قسم شبكات الصرف الصحي مروان أهل، فيما حضر عن الدفاع المدني، مدير الدفاع المدني في محافظة غزة العقيد رائد الدهشان، وعددا من المسؤولين في المديرية .



وتم خلال اللقاء الإتفاق على تعزيز التنسيق والتواصل بين البلدية والدفاع المدني في أوقات الطوارئ، وتبادل المعلومات المتعلقة بالطوارئ بين الطرفين

