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أسعار العملات مقابل الشيقل

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:20

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، كما يلي:

دولار 3.35 مقابل الشيكل.

دينار 4.73 مقابل الشيكل.

يورو 3.97 مقابل الشيكل.

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