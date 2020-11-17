أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، كما يلي:
دولار 3.35 مقابل الشيكل.
دينار 4.73 مقابل الشيكل.
يورو 3.97 مقابل الشيكل.
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17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:20
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، كما يلي:
دولار 3.35 مقابل الشيكل.
دينار 4.73 مقابل الشيكل.
يورو 3.97 مقابل الشيكل.
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