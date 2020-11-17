أسعار العملات مقابل الشيقل

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، كما يلي:

دولار 3.35 مقابل الشيكل.

دينار 4.73 مقابل الشيكل.

يورو 3.97 مقابل الشيكل.