"هنية" يتوج اتحاد دير البلح بكأس المرحوم "أحمد الكرد" لكرة اليد

الوسطى- الرأي

توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة نادي اتحاد دير البلح بكأس المرحوم "أحمد الكرد" لأندية المحافظات الجنوبية لكرة اليد، مساء امس الاثنين، بعد فوزه على خدمات البريج بنتيجة (35/37)، في المباراة التي جرت في صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

جاء ذلك بحضور د.أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد الشرفا ممثلا عن شركة "جوال"، وذياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، وجمال أبو يوسف رئيس اتحاد اليد، وأبناء المرحوم أحمد الكرد.



وبارك هنية فوز اتحاد دير البلح وإضافة لقب جديد بعد لقب الدوري الموسم الماضي، وتمنى التوفيق لخدمات البريج في البطولات القادمة.