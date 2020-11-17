بدء العمل في مشروع تسمية وترقيم شوارع ومنازل رفح

شرعت طواقم بلدية رفح بأعمال تركيب لوحات إرشادية للمنازل والشوارع بالمدينة، ضمن مشروع تسمية وترقيم منازل وشوارع رفح، الممول من البنك الدولي، عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة (63,000 دولار أمريكي).
وأوضح المشرف على المشروع مدير وحدة الحاسوب ببلدية رفح م. إسماعيل الهمص أنه سيتم تركيب قرابة (11,500) لوحة إرشادية على منازل المواطنين والشوارع، بحيث تشمل معظم منازل المواطنين بأحياء تل السلطان، الجنينة، الحي الإداري، السلام، وخربة العدس، بالإضافة إلى الشوارع بكافة أحياء المدينة.
وأكد الهمص أن تسمية المنازل والشوارع تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المدينة، التي وضعتها البلدية بالشراكة مع لجان الأحياء ومؤسسات المجتمع المدني، معتبرًا أن انجاز المشروع سيساهم في دقة توجيه طواقم تقديم الخدمات، كالإسعاف والدفاع المدني والكهرباء والمياه.
وبين أنه تم توفير 24 فرصة عمل للشباب والخريجين ضمن المشروع في عدة مجالات مختلفة، حيث تم تقسيم العمل في المشروع إلى مرحلتين، تصل مدة كل مرحلة إلى ثلاثة أشهر.
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