تعليم رفح يُكرّم أمناء المكتبات المدرسية لجهودهم في إنجاح" أسبوع المكتبات "

غزة-الرأي

كرّم مدير التربية والتعليم رفح أشرف عابدين أمناء المكتبات المدرسية، بحضور مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، ورئيس قسم التقنيات د. مجدي برهوم، ومشرفة المكتبات المدرسية آمنة عياش.

بدوره،رحب عابدين بالحضور، مشيدا بجهودهم ودورهم الريادي خلال أسبوع المكتبات المدرسية والتي اطلقته وزارة التربية والتعليم العالي لتفعيل أنشطة المكتبات الكترونيا الموسوم بمكتباتنا توحدنا .. فلسطين تجمعنا، خلال متابعة الطلبة عن بُعد واعداد فيديوهات قصيرة وقصص وأنشطة عن القضية الفلسطينية وجائحة كورونا وغيرها من القضايا المهمة.

