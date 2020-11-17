الأوقاف تصدر تقرير اعتداءات الاحتلال على القدس بعدة لغات

غزة- الرأي

أصدرت وحدة شئون القدس في وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بالتعاون مع هيئة علماء فلسطين في الخارج تقرير بالاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمسجد الأقصى عن شهر أكتوبر الماضي بعدة لغات عالمية.

وأوضح مدير عام وحدة القدس د. يوسف فرحات أنه تم إصدار التقرير باللغات التالية: الإنجليزية، الإيطالية، الروسية، العبرية، الفارسية، الفرنسية، الألمانية، السورانية، البادينية.

وقال فرحات: "الهدف من إصدار التقرير بعدة لغات هو إيصال ما معاناة مدينة القدس والمسجد الأقصى لجميع دول العالم لفضح ممارسات الاحتلال بحقها"

مؤكدًا على ضرورة الدفاع عن المدينة المقدسة بكافة الوسائل والأشكال الممكنة والمتاحة.