وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير بفيروس كورونا بسجن "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يناقش " الإجراءات الصحية " في رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية معروف: غزة تواجه خطرًا واضحًا مع قدوم الشتاء بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يتسلم أجهزة قياس حرارة لتوزيعها على المدارس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش سير العمل في "الصفوف الافتراضية" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تتابع التزام المنشآت السياحية بالتعليمات الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُعيد افتتاح مسجد حطين بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح ينفذ دورة في انشاء" الصفوف الافتراضية " وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تصدر تقرير اعتداءات الاحتلال على القدس بعدة لغات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يُكرّم أمناء المكتبات المدرسية لجهودهم في إنجاح" أسبوع المكتبات "
أخبار » الأخبار الحكومية

ادارة المحررات تنفذ مشروع حماية "الاستثمارات بالأراضي الزراعية"

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:07

1
1

غزة-الرأي

شرعت الاداره العامه للمحررات، بتنفيذ خطة مشروع بناء وترميم حدود محررة ذات الصواري الواقعة جنوب القطاع برفح، حيث تم البدء ببناء وتركيب سياج استنادي على حدود محرره ذات الصواري الواقعة في مدينه رفح.
كما قام قسم الخدمات المساندة الصيانه والمحدده بالادارة باجراءات عملية تركيب الأعمدة وتجهيز سياج على طول حدود المحررة من جهة الجنوب بمسافه تتجاوز 300 متر.
ويشكل هذا الحاجز حمايه لمقدرات واصول واستثمارات الأراضي الزراعية.
على صعيد آخر ، قامت الادارة العامة للمحررات بتركيب معرشات للمولدات الكهربائيه المكشوفة التابعه للاداره،وذلك في اطار المحافظه عليها والاستفادة منها بالشكل المناسب بما يحقق الهدف العام للخطة العامة للمحررات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟