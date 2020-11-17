ادارة المحررات تنفذ مشروع حماية "الاستثمارات بالأراضي الزراعية"

غزة-الرأي

شرعت الاداره العامه للمحررات، بتنفيذ خطة مشروع بناء وترميم حدود محررة ذات الصواري الواقعة جنوب القطاع برفح، حيث تم البدء ببناء وتركيب سياج استنادي على حدود محرره ذات الصواري الواقعة في مدينه رفح.

كما قام قسم الخدمات المساندة الصيانه والمحدده بالادارة باجراءات عملية تركيب الأعمدة وتجهيز سياج على طول حدود المحررة من جهة الجنوب بمسافه تتجاوز 300 متر.

ويشكل هذا الحاجز حمايه لمقدرات واصول واستثمارات الأراضي الزراعية.

على صعيد آخر ، قامت الادارة العامة للمحررات بتركيب معرشات للمولدات الكهربائيه المكشوفة التابعه للاداره،وذلك في اطار المحافظه عليها والاستفادة منها بالشكل المناسب بما يحقق الهدف العام للخطة العامة للمحررات.

