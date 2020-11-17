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تحرير عشرات المخالفات بحق عدد من محال تجارية وبيع الذهب

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:16

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الإيجاز اليومي لأنشطة الوزارة، التي شملت جولات تفتيشية لعدد من المحال التجارية وبيع الذهب في محافظة غزة.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليوم، أن مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد،" دائرة الموازيين والمكاييل" جولات على محطات الوقود والغاز في محافظتي غزة والشمال لمعاينة الموازيين والمكاييل والتأكد من سلامتها.

فيما نظمت طواقم حماية المستهلك 228 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، حيث تم تحرير 43 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة.

كما نفذت طواقم الوزارة 15 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، وتم التركيز في الجولات على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وبينت الوزارة أنه تم تحرير 40 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

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