رئيس بلدية دير البلح يبحث حدود المنطقة التجارية أمام مبنى البلدية

بحث رئيس بلدية دير البلح
أ. دياب الجرو مع وفد من مهندسي وزارة التربية والتعليم حدود المنطقة التجارية الواقعة في شارع عبد الكريم العكلوك "مبنى البلدية الجديد" وما يتعلق بمدخل مدرسة عبد الكريم العكلوك والمطلة على الشارع، وبحث آلية إيجاد صيغة تعاقدية توضح استثمار المنطقة من مختلف الاتجاهات بما يحقق المصلحة العامة.
وأكد رئيس البلدية اليوم، أن البلدية تسعى لخدمة المصلحة العامة دون ايجاد أضرار ولو بنسبة قليلة .
وأضاف : نحن ملزمين بتطبيق ما تم الاتفاق عليه ونعمل سويا في سبيل تحقيق المصلحة الواحدة.
كما تم خلال الاجتماع امكانية ايجاد البدائل وافساح الطريق أمام بوابة المدرسة بما يحقق رؤية وزارة التربية والتعليم في ايجاد المكان البديل بما لا يعيق حركة الطلاب.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عمل زيارة ميدانية للموقع البوابة والخروج بتقرير فني والبدائل الممكنة في حال تطوير المحور التجاري بالمنطقة بما لا يضر المدرسة وعمل البلدية.
يذكر أن البلدية خصصت عدد من قطع الأراضي لبناء قريب من 6 مدارس بين وكالة وحكومة، ولا تزال مستمرة في سعيها للحصول على الأراضي لخدمة الصالح العام.