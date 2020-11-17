رئيس بلدية دير البلح يبحث حدود المنطقة التجارية أمام مبنى البلدية

12:16تحرير عشرات المخالفات بحق عدد من محال تجارية وبيع الذهب

11:06"الصحة العالمية" تؤكد مصداقية أعداد إصابات كورونا في غزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟