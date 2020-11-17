وكيل الزراعة يلتقي مزارعي رفح للبحث في حل مشكلاتهم

التقى وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة في مكتبه بغزة، بمزارعي محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك لمناقشة الموضوعات التي تهمهم والبحث في المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة.
وركز المزارعون في طلباتهم على حماية المنتج المحلي والسماح بتصدير المزيد من منتجاتهم للخارج، إضافة إلى الرقابة على مدخلات ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن البحث في كيفية تعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها في الحروب والكوارث الطبيعية.
بدوره، قال وكيل الزراعة "أن من أهم أولويات الوزارة خدمة جمهورها و الدفاع عن مصالح المزارعين"، واعداً بالعمل على متابعة كافة القضايا التي تؤرق المزارعين وحلها مع الجهات ذات العلاقة.
واكد القدرة حرص وزارته في دعم المزارع وحماية المنتج الوطني، وأهمية التوازن بين المزارع ثم المستهلك والتاجر، مشيراً إلى ضرورة تشكيل جسم تعاوني يمثل المزارعين للدفاع عن مصالحهم، فضلا عن أن ذلك من شأنه أن يجعلهم شركاء الوزارة في بعض القرارات التي تخص عملياتهم الزراعية.
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