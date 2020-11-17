وكيل الزراعة يلتقي مزارعي رفح للبحث في حل مشكلاتهم

11:06"الصحة العالمية" تؤكد مصداقية أعداد إصابات كورونا في غزة

13:10كورنا في غزة... تحذيرات من إصابات خطرة في صفوف الشباب

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟