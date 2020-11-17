اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس سلطة الأراضي

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب محمد فرج الغول، جلسة استماع لرئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، ولمناقشة عدد من الشكاوى الواردة للجنة.

وحضر اللقاء أعضاء اللجنة كلاً من النواب مروان أبو راس مقرر اللجنة، ود. أحمد أبو حلبية، د. محمد شهاب، ومشير المصري، والمستشار القانوني مثقال عجور، والمقرر الإداري أحمد سويدان.

واستعرض أبو صبحة انجازات اللجان المشكلة فيما يخص أراضي المندوب والمحلول، لتسجيلها لدى سلطة الأراضي، موضحاً أنه تم الانتهاء من حصر تلك الأراضي ورقياً والكترونياً.

وبين أن اللجان المشكلة تعمل على دراسة أوضاع هذه الأراضي، لرفعها للجهات المختصة، والوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف.

وشكر النائب الغول، رئيس سلطة الأراضي على جهوده المبذولة، وحرصه على الحفاظ على المال العام.