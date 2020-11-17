معروف: مكتب محاسبة يدرس تسعيرة المولدات التجارية

غزة- الرأي:

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، الثلاثاء، أنه تم إرساء عطاء على مكتب استشاري ومحاسبة معتمد لدراسة تسعيرة المولدات التجارية.

وأشار "معروف" في تصريح لـ"الرأي" إلى المكتب الاستشاري بدأ عمله في الخامس عشر من الشهر الجاري لإعداد دراسة وتصور لعمل المولدات بالتعاون مع اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الملف.

وبين أنه من المقرر أن ينتهي العمل من إعداد تلك الدراسة الشاملة في غضون شهر، من أجل إقرار التسعيرة النهائية لكيلو الكهرباء التجارية في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه تم التوافق على اعتماد سعر 2.5 شيقل للكيلو/واط، إلى حين انتهاء الدراسة، بحيث يكون ما يتم تحصيله من المواطنين المشتركين بتلك المولدات بمثابة دفعة من الحساب حالياً.

وكانت النيابة العامة في قطاع غزة، قد أكدت متابعتها لملف المولدات التجارية ومساعي الحكومة من أجل ضبط الأسعار بما يناسب المواطن وصاحب المشروع، داعية للتبليغ عن المخالفين لمحاسبتهم.