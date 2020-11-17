الحكم المحلي تبحث التعاون المشترك مع وزارة السياحة

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، مع وكيل وزارة السياحة والأثار د. إبراهيم جابر سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.



جاء ذلك، خلال زيارة وكيل وزارة السياحة والأثار والوفد المرافق له المكون من د.محمد خلة و د.زكريا الهور لتهنئة المهندس أحمد أبو راس بمناسبة تعينه وكيل وزارة الحكم المحلي، حيث ناقش الوكيلان تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الوزارتين وما يُمكن أن يُحصد من نتائج مثمرة فيما بينهما.

بدوره، رحب المهندس أبو راس بالحضور والثناء على دور وزارة السياحة والأثار الفاعل في خدمة الوطن والمواطنين، وأبدى ترحيبا بأي تعاون قادم بين الوزارتين.