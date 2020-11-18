الحكم المحلي تبحث تعاونها مع أصحاب شركات البترول لخدمة المواطنين

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس العديد من القضايا الهامة مع وفدٍ من جمعية أصحاب شركات البترول في سبيل تحقيق التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم الوفد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز أحمد لبيب الحلو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وثمن رئيس جمعية أصحاب شركات البترول أحمد الحلو الجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي للوصول لأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، أكد أبو راس على ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعية والوزارة وتوزيع المهام لعدم تداخلها في سبيل تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل تقديم الحماية أولا للمواطن خاصة بعد الحادث المؤسف الذي وقع مؤخرا في النصيرات وسط قطاع غزة نتيجة لتسريب الوقود في أحد المخابز.