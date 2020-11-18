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وفد من بلديات قطاع غزة يهنئون وكيل وزارة الحكم المحلي بمنصبه الجديد

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:09

وفد من بلديات قطاع غزة يهنئون وكيل وزارة الحكم المحلي بمنصبه الجديد
وفد من بلديات قطاع غزة يهنئون وكيل وزارة الحكم المحلي بمنصبه الجديد

غزة- الرأي

زار وفد من عدة بلديات من قطاع غزة وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم الوفد رئيس وأعضاء المجلس البلدي لكل من بلدية بيت حانون وبلدية أم النصر وبلدية المصدر.

 حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام كان أهمها طرح العديد من المشاريع الاستثمارية للنهوض بواقع البلديات ومساعدتها في تحسين ايراداتها.

وأعرب رئيس البلدية عن أمله بضرورة مساندة البلدية التي تمر بظروف صعبة وكذلك تبني المشاريع الانمائية والتطويرية للنهوض بواقع مدينة بيت حانون، إلى جانب زيادة وتيرة التعاون المشترك بما يخدم تحقيق المصلحة العامة.

وقد طالب رئيس بلدية أم النصر بتوسيع نفوذ بلديته، من جانبه تطرق رئيس بلدية المصدر إلى تنظيم المقابر داخل نفوذ البلدية وأن يكون لها مقبر خاصة.

ومن جانبه ثمن أبو راس زيارة البلديات ودورها الكبير في خدمة المواطنين للتخفيف من الظروف الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، واعداً بتبني خطط التطوير في البلديات من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للسكان.

 

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