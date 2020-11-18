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الحكم المحلي تبحث مع نقابة تجار الألبسة سبل تعزيز التعاون

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:13

الحكم المحلي تبحث مع نقابة تجار الألبسة سبل تعزيز التعاون
الحكم المحلي تبحث مع نقابة تجار الألبسة سبل تعزيز التعاون

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس مع نقابة تجار الألبسة سبل تعزيز التعاون بين النقابة والوزارة ضمن جهود دفع الحركة الاقتصادية في القطاع وتسهيل معاملات التجار في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئه الوكيل بالمنصب الجديد وضم وفد النقابة، رئيس نقابة تجار الألبسة أ. عماد عبد الهادي، أعضاء مجلس إدارة النقابة أ. ناهض السودة، أ. محمد سكيك، أ.مصطفي عابد وأ.حسام الحويطي.

وأطلع  رئيس النقابة عماد عبد الهادي وكيل الوزارة علي التسهيلات التي تقدمها الهيئات المحلية للتجار وللشرائح أخري، من المجتمع، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها  قطاع غزة بسبب الحصار وجائحة كورونا.

 

وأكد  أبو راس على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة ضمن جهود دفع العجلة الاقتصادية وتسهيل معاملات التجار، وتذليل كافة المشاكل التي تعيق مهنة تجارة الألبسة .

 

بدوره؛ شكر وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس نقابة تجار الألبسة علي الحضور  مؤكداً أهمية التعاون مع الوزارة لخدمة المواطنين.

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